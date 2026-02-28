Milan, Allegri su Rabiot e Jashari: le parole

A centrocampo potrebbero esserci delle rotazioni e mister Allegri spiega quanto stia crescendo Jashari nel collettivo

Ecco u altro estratto dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Riguardo a Rabiot e Jashari:

“Hanno profili molto differenti. Jashari è abile nella fase di costruzione del gioco, mentre Rabiot è più predisposto a inserirsi, soprattutto per via della sua struttura fisica. Ha subito un infortunio all’inizio della stagione, ma negli ultimi due mesi ha fatto significativi progressi, insieme ad Athekame, De Winter e Odogu. Tutti i nuovi acquisti della società hanno mostrato crescita, così come i giocatori già presenti”.

Jashari può giocare come mezz’ala?

“Credo che stia migliorando rapidamente. Ha faticato bene, specialmente nel match contro il Parma quando è subentrato. È normale che abbia meno inserimenti rispetto a Rabiot, poiché ha caratteristiche diverse. Tuttavia, è stato un acquisto valido”.