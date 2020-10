Qui Milan, le ultime verso il derby: Pioli ritrova Ibra e Romagnoli

Qui Milan, le ultime verso il derby

MILANO – La notizia più attesa è arrivata ad inizio settimana: Ibrahimovic è guarito e nel derby ci sarà. Lo svedese sarà titolare nel 4-2-3-1 rossonero supportato da Calhanoglu, Saelemaekers a destra (preferito a Castillejo) e da Brahim Diaz, in ballottaggio con Rafael Leao per sostituire l’infortunato Rebic. Pioli, nonostante la perdita di Gabbia, ritroverà capitan Romagnoli in coppia con Kjaer in difesa, con Calabria alla loro destra e Theo Hernandez alla loro sinistra. In mediana l’inossidabile coppia Kessie-Bennacer; panchina per Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Dìaz; Ibrahimovic. (Indisponibili: Rebic, Musacchio, Gabbia)