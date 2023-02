Milan, quasi un derby per il francese. Le possibili formazioni

Per Olivier Giroud non è una partita come tutte le altre. Faccia a faccia contro il Tottenham ci si è trovato in tante occasioni: quando vestiva le maglia di Arsenal e Chelsea. E ritroverà anche Antonio Conte , suo allenatore a Stamford Bridge.

E Pioli sta studiando le possibili formazioni per il match di domani sera che andrà in scena a San Siro. Ritornato alla vittoria in campionato nell'anticipo di venerdì sera contro il Torino di Juric, ora il Diavolo è chiamato al confronto contro gli Spurs reduci da una brutta sconfitta in Premier League ed "orfani" del loro portiere. Per la gara di andata degli Ottavi di Finale, i rossoneri si presenteranno verosimilmente con il 3-5-2 o con il 3-4-2-1. Ciprian Tatarusanu tra i pali confermato (Mike Maignan forse si rivedrà per l'impegno di ritorno previsto per l'8 marzo in Inghilterra). Difesa composta da Kalulu, Thiaw, Tomori (che dovrebbe recuperare al 100% ed essere disponibile dal 1'). Centrocampo formato da: capitan Calabria e Theo Hernandez sulle fasce; torna la Bennacer (reduce da un infortunio) e Tonali al centro del campo. Qualche dubbio in più nel reparto offensivo anche se Pioli dovrebbe optare per Brahim Diaz e Leao a support di Olivier Giroud. Per il Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.