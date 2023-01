Milan, quanti infortuni in Serie A! Le squadre più sfortunate…

Lo stato di salute dei giocatori nelle prossime settimane sarà fondamentale per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione . Per citarne alcuni, ancora lontano dai campi Paul Pogba per i bianconeri a cui mancherà anche Leonardo Bonucci , in dubbio per la prima partita del 2023 . Molti giocatori ai box anche per Roma e Milan . Per i rossoneri si confermano le assenze di Zlatan Ibrahimovic , Alessandro Florenzi , Mike Maignan , Divock Origi , Rade Krunic e Junior Messias .

Verso il rientro in casa Roma invece Cristante e Spinazzola. Qualche problema anche tra i nerazzurri: affaticamento per Brozovic che non ha preso parte alla partita per 3° e 4° posto in Qatar (ma non dovrebbe essere nulla di grave per lui). Da valutare El TucuCorrea contro il Napoli. Qualche acciacco anche per la squadra guidata da Luciano Spalletti che attende buone notizie da Kim e Rhahmani. Per la Lazio un po’ di apprensione per la caviglia di Sergej Milinkovic-Savic. Vincenzo Italiano si trova ancora ad affrontare i problemi di Nico Gonzalez. Dal canto suo la Fiorentina dovrebbe ritrovare Castrovilli a breve, così come Sottil e Venuti. Per Gasperini qualche dubbio sulle condizioni di Zappacosta e Demiral che potrebbero mancare contro lo Spezia. Qualche problema in più lo ha infine la Samp. Molte le assenze per i blucerchiati: Pussetto, De Luca, Conti, Ravaglia, Quagliarella e Winks.