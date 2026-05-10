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C'è necessità di rialzare il morale per inviare un messaggio chiaro in vista della prossima stagione, in cui ilaspira a giocare in Champions League. Raggiungere la qualificazione consentirà al club rossonero di potenziare la squadra e, soprattutto, di mantenere una continuità tecnica in un progetto che attualmente è instabile, ma che trova ini il suo leader (e difensore). A questo riguardo,ha titolato questa mattina "Max: di nuovo Milan", poiché ieri durante la conferenza ha affermato con chiarezza: "Il mio scopo è restare al Milan il più a lungo possibile".Ildeve fornire risposte sul campo dopo le ultime settimane difficili, e il primo a farlo potrebbe essere, considerati i cambiamenti significativi che interesserebbero la formazione del Diavolo. Non soddisfatto delle prestazioni dei suoi uomini, il mister rossonero avrebbe deciso di modificare la squadra, pensando di sostituire 6 dei 11 giocatori che sono scesi in campo una settimana fa a Reggio Emilia. Solo l'ufficializzazione dell'undici che giocherà contropotrà confermare o meno questa mini rivoluzione, ma questa mattina Ilha rivelato i primi due nomi dei giocatori importanti che Allegri potrebbe escludere, titolando: "Leao e Fofana in panchina".Il quotidiano oggi in prima pagina riporta: "Allegri cambia il Milan".

La vittoria di ieri della Juventus contro il Lecce richiede al Milan una risposta concreta in campo dopo una settimana complicata. Durante la consueta conferenza stampa di presentazione in vista della partita, Massimiliano Allegri ha discusso di un gruppo che, nonostante le difficoltà, ha lavorato bene in preparazione di un incontro significativo come quello di oggi contro l'Atalanta. Le chiacchiere sono superflue, e alcuni hanno fatto meglio di altri a Milanello negli ultimi giorni, poiché il tecnico rossonero è persino propenso a cambiare 6 degli 11 titolari. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha titolato questa mattina: "Allegri rivoluziona il Milan".