Ancor prima della scelta del muovo allenatore Gerry Cardinale era intervento più volte per ribadire che il suo anno zero avrebbe visto un giocatore al centro: Christian Pulisic. L’attaccante americano si era spento nella seconda parte del campionato in cui non ha messo a segna nessuna rete. Nonostante ciò, il Milan vuole tenerlo e adesso questo parere iniziare a trovare consenso.

Non solo l’ambiente rossonero sa quanto sia importante Pulisic; Rubén Amorim si è espresso in maniera definitiva su questa questione. Il giocatore deve essere blindato dal momento che sarà il fulcro della nuova formazione. In realtà ci sarebbe anche tutta una parte legata all’aspetto di marketing che stando alle indiscrezioni, interesserebbe di più alla dirigenza.

In questo momento Pulisic e il suo entourage non si sono ancora espressi in nessuna direzione visto il Mondiale, però sul tavolo è apparsa un’offerta extra europea. Il New York City avrebbe messo sul piatto un contratto da ben 10 milioni di dollari a stagione. Pulisic tornerebbe a casa e si allontanerebbe dalla pressione mediatica avvertita questa stagione in rossonero. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e manca solo la sua volontà per determinare la questione.

Buon compleanno Paolo Maldini

Oggi è il 26 giugno e come ogni anno, si festeggia una giornata significativa per i supporter del. Infatti, oggi ricorre l'anniversario della nascita di, capitano e mito della squadra rossonera. Il numero 3 del Milan è stato uno dei volti rappresentativi della storia del calcio, essendo uno dei protagonisti più significativi che hanno calcato i campi di gioco. Per questo motivo, Maldini è visto anche come un simbolo della Nazionale Italiana, ed è per questa ragione che Giovanni Malagò desidera averlo con sé all'inizio del suo mandato.

Riflettere sui numeri di Paolo Maldini, nel giorno del suo 58° compleanno, potrebbe sembrare un atto ridondante, tuttavia è importante enfatizzare l'eccezionalità quando la si ha sotto gli occhi. Tenendo conto del suo percorso nelle giovanili, Maldini ha passato 31 stagioni nel Milan, di cui 25 ufficiali nella squadra principale. In totale, Paolo ha collezionato 902 presenze in rossonero, realizzando anche 33 reti. Ciò che colpisce di più, però, è la sua bacheca: 7 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 4 Supercoppe Europee, 1 Coppa Italia, 3 Supercoppe di Lega e 1 Mundialito per Clubs. Nel 2022, in qualità di dirigente, ha giocato un ruolo fondamentale nel riportare il Milan al vertice del calcio italiano, prima della triste conclusione decisa da Gerry Cardinale.

Tanti auguri a te, Paolo Maldini!