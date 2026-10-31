Christian Pulisic ha concesso un'intervista a SportMediaset in cui ha discusso anche del derby in programma per domani sera e di Gonçalo Ramos

Intervistato da SportMediaset,ha dichiarato:

Riguardo al derby: "Per me è la gara più emozionante in assoluto. È sempre una lotta, per noi giocatori non esiste nulla di più gratificante. Aspiro a essere colui che determina sempre il risultato delle partite".

Su Ramos: "Abbiamo il dovere di supportarlo e di restargli accanto. Segnerà molti gol, ma sta già compiendo diverse cose positive. Non abbiamo timori al riguardo".

Sull'Inter: "Mercoledì è stato complicato, domani dovremo migliorare. L'Inter è una squadra molto forte, noi dovremo dare il massimo per spuntarla, ma siamo in grado di farlo".

MILAN-INTER, La sestina aribitraleArbitro: GUIDA

Assistenti: PERETTI – PERROTTI

IV uomo: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

Come vedere il match

Milan-Inter, sabato 31 ottobre 2026

Ore: 20:45

Stadio: San Siro

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Live testuale: IlMilanista.it