Il trequartista americano ha rinnovato proprio ieri con la società e ora pensa al derby di Milano
Christian Pulisic ha concesso un'intervista a SportMediaset in cui ha discusso anche del derby in programma per domani sera e di Gonçalo RamosIntervistato da SportMediaset, Christian Pulisic ha dichiarato:
Riguardo al derby: "Per me è la gara più emozionante in assoluto. È sempre una lotta, per noi giocatori non esiste nulla di più gratificante. Aspiro a essere colui che determina sempre il risultato delle partite".
Su Ramos: "Abbiamo il dovere di supportarlo e di restargli accanto. Segnerà molti gol, ma sta già compiendo diverse cose positive. Non abbiamo timori al riguardo".
Sull'Inter: "Mercoledì è stato complicato, domani dovremo migliorare. L'Inter è una squadra molto forte, noi dovremo dare il massimo per spuntarla, ma siamo in grado di farlo".
MILAN-INTER, La sestina aribitraleArbitro: GUIDA
Assistenti: PERETTI – PERROTTI
IV uomo: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
Come vedere il match
Milan-Inter, sabato 31 ottobre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Live testuale: IlMilanista.it
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