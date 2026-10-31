Diego Moreira è pronto per partecipare al suo primo derby milanese. Domani alle 20. 45 il Milan sfiderà l'Inter allo stadio San Siro, in un match che conta per la sua decima giornata di campionato. Il belga ha recentemente avuto un problema fisico che lo ha costretto a restare fuori nelle partite contro Udinese e Bologna. Oggi, però, è tornato completamente disponibile per Ruben Amorim in vista dell'incontro di domani sera. Durante un'intervista con i colleghi di DAZN per il programma "Rember the name", ha condiviso alcune impressioni sul suo primo anno molto promettente con il Milan, con un focus particolare sul suo idolo calcistico:

Cosa serve per riportare il Milan ai vertici?

“Vincere le partite, è tutto qui. Abbiamo una squadra forte, un grande spirito, e dobbiamo continuare a fare gruppo, cercando di conquistare i tre punti. Perché tutto dipende da questo”.

Sul suo idolo Cristiano Ronaldo

"È il mio modello. Per quale motivo? Perché è il migliore in ogni aspetto della vita. Volevo essere come lui, persino nel look. Rappresenta un'ispirazione, un esempio. Per me lui incarna il calcio. Il mio calciatore preferito. Cosa gli direi? Grazie per tutto ciò che hai fatto per il calcio. Sono grato di essere nato nella sua epoca, durante il suo periodo d'oro".