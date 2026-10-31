Dopo la pesante sconfitta subita in casa nell'incontro infrasettimanale contro il Bologna, il Milan di Ruben Amorim affronterà il primo derby della stagione, che si svolgerà al San Siro nella versione milanista. I rossoneri scenderanno in campo per la partita valida per la decima giornata di Serie A, con inizio fissato per sabato 31 ottobre alle 20:45: ci sarà l'incontro con l'Inter di Chivu. Di seguito le informazioni essenziali sulla partita: formazioni possibili, ultime novità, arbitri e come seguire l'incontro.

La probabile formazione rossonera (4-3-3)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 13 Diawara

80 Musah 14 Modric 12 Rabiot

22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 13 Diawara, 47 Perera, 30 Jashari, 80 Musah, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Diawara-Estupinan (55-45); Hutchinson-Moreira (40-60)

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campiUna notizia positiva degli ultimi giorni è senza dubbio il rientro di tre giocatori fondamentali come Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Tutti e tre sono attesi come titolari nel 4-3-3 progettato da Amorim: Gila sarà schierato come terzino destro, Rabiot giocherà nella zona centrale del campo insieme a Luka Modric e Yunus Musah, con Moreira preferito a Hutchinson sulla destra. I difensori centrali saranno Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, mentre nel ruolo di terzino sinistro ci sono Pervis Estupinan e Sankhoun Diawara in gara per un posto. Il trio d'attacco dovrebbe infine includere Christian Pulisic sulla fascia con il già citato Moreira e Gonçalo Ramos come attaccante centrale.