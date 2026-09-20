Strahinja Pavlovic, che è di nuovo titolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita tra Milan e Lecce che si svolgerà a San Siro. Ecco cosa ha detto:

Quali sono i tuoi ricordi di San Siro?

“Ricordo la mia prima esperienza qui, è stata un'emozione grandissima. Questa sera abbiamo bisogno di portare a casa il risultato”.

Riguardo alla posizione in classifica:

"Siamo ancora all'inizio della stagione. La priorità è mantenere la calma. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e impegnarci di più. Questa sera ci si presenta un'altra chance per ottenere una vittoria”.

Sulla difesa sotto la guida di Amorim:

"Mi fa piacere che giochiamo con una linea difensiva. C'è solo un aspetto che mi preoccupa: abbiamo affrontato molte difficoltà nei primi tempi, e per me si tratta di un aspetto psicologico. Dobbiamo entrare in campo con la massima concentrazione stasera e dobbiamo cercare di vincere".