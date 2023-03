Le probabili formazioni di Tottenham-Milan: le scelte di Pioli e Conte

Il Milan arriva a stasera da una sconfitta in campionato: dopo il mese di febbraio c'è stato una frenata in campionato. Il ko al Franchi non può fermare gli entusiasmi dei rossoneri che hanno come unico obiettivo quello di portare a casa la qualificazione ai Quarti di Champions. Pure gli Spurs sono reduci da una sconfitta contro il Wolverhampton per 1-0 (rete di Adama Traoré). L'ultima volta dei rossoneri a Londra al Tottenham Hotspur Stadium risale al 2011 (match terminato per 0-0).