Domenica il Milan si troverà a confrontarsi con il Sassuolo nella sesta giornata del campionato di Serie A: le formazioni previste e le informazioni relative all'incontro

Dopo una lunga pausa per le partite delle nazionali, il Milan guidato datorna in campo per continuare dopo la convincente vittoria contro il Lecce. I rossoneri si preparano per la partita della sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, il fischio d'inizio è fissato per domenica 11 ottobre alle 18:00, dove affronteranno il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani. Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie riguardo l'incontro: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e modalità per seguire il match.

La probabile formazione (4-4-1-1)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira

11 Pulisic

9 G. Ramos

Tra i disponibili: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Contese: De Winter-Gabbia, Modric-MusahNon disponibili: Estupinan, SaelemaekersInfortunati: /Squalificati: /Diffidati: /

Le ultime dai campi

Al ritorno dalla lunga pausa per le nazionali,dovrà rinunciare agli infortunati(che potrebbe recuperare all'ultimo momento, ma probabilmente solo per stare in panchina) e; per il tecnico erano due titolari, quindi dovranno essere rimpiazzati nel primo undici che sfiderà il Sassuolo. Ci si attende una certa continuità rispetto alla gara contro il, quindi si opterà per il 4-4-1-1 visto nella sfida contro i salentini a San Siro. Un modulo comunque flessibile, che con alcuni spostamenti può trasformarsi in un 4-2-3-1 o anche in un 3-4-2-1.

Maignan sarà sempre in porta, con Pavlovic e uno tra Gabbia e De Winter come centrali. Gila tornerà sulla fascia destra come terzino, mentre Bartesaghi occupa il lato sinistro. In mezzo al campo, Modric e Rabiot saranno di nuovo insieme, con Chukwueze e Moreira nelle posizioni di esterni offensivi. In attacco, Pulisic sarà dietro a Ramos, che giocherà come punta centrale.

La designazione arbitrale di Sassuolo-MilanArbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

Quarto uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia