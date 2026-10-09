Il piano per il nuovo San Siro prende avvio: si prevede una spesa totale di 2,3 miliardi per Milan e Inter. La data di apertura dello stadio è fissata per il 2031

Il costo è di 2.3 miliardi

La recente sentenza del, che ha bocciato i cinque ricorsi presentati da cittadini e associazioni contro la vendita di San Siro aha finalmente dato il via libera ai due club. Ora possono ufficialmente iniziare il loro progetto di demolizione e costruzione del nuovo stadio nell'area di San Siro, includendo edifici, spazi e ambienti connessi a tutta la zona circostante. Questo è un progetto molto impegnativo e ambizioso, che deve essere completato in tempi brevi, come spiega oggi la Gazzetta dello Sport.Laoggi cerca di calcolare i costi per il nuovo stadio di San Siro, il cui progetto, portato avanti da Milan e Inter, dovrebbe partire nei prossimi mesi. Il giornale titola: "San Siro, adesso si investe. Costo complessivo di 2,3 miliardi, Inter e Milan contribuiranno in questo modo". Procedendo nei dettagli, si evidenzia che "saranno necessari 708 milioni solo per lo stadio. Nella somma totale rientrano anche la demolizione del Meazza e tutte le opere collegate". Viene già indicata la fonte di alcuni finanziamenti destinati a coprire il costo dell'acquisto: "È già stato ricevuto il primo finanziamento di 354 milioni da un gruppo di banche per l'acquisizione dell'area". Viene anche sottolineato un aspetto temporale: "La maggior parte dei lavori comincerà nell'estate del 2027, con l'obiettivo di inaugurare l'arena nel 2031".