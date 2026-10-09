Ruben Amorim, tecnico del Milan, interverrà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Sassuolo

È stata un attesa più lunga del normale, ma finalmente ci siamo: domani ricomincerà la Serie A, mentre ilgiocherà domenica. La squadra rossonera scenderà in campo alle 18 in trasferta a Reggio Emilia contro il, ex squadra di Alberto Aquilani. Questo club si è rivelato storicamente complesso da affrontare, e il Milan non ha ottenuto vittorie in trasferta da quel memorabile 0-3 del 22 maggio 2022. Quest’anno, i giocatori in neroverde hanno già avuto successo contro lanelle gare casalinghe.Dopo la convincente affermazione in casa contro ilnell'ultimo turno di campionato, prima della lunga pausa per le Nazionali, ilguidato daaffronterà il Sassuolo domenica alle 18. 00. Il terreno di gioco sarà impegnativo e per nulla prevedibile, considerando che l’ultimo trionfo dei rossoneri arisale al 22 maggio 2022: un pomeriggio memorabile che ha portato al 19esimo scudetto della storia del Milan.

DOVE SEGUIRE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

Televisione: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews. it

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE DELL'ARBITROArbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

MILAN, DOMANI PARLA AMORIM IN CONFERENZA STAMPACome di consueto nei giorni precedenti le partite, domani Ruben Amorim terrà una conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello. L’appuntamento è fissato per le 14 e sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sull'app ufficiale della società. Come sempre, sarà possibile seguire il resoconto testuale con tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Milan sul sito di IlMilanista.it, grazie al lavoro del nostro team redazionale.