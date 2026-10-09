Gerry Cardinale domani sarà a Milanello e domenica a Reggio Emilia: impegnato a concludere rapidamente i rinnovi di Pulisic, Rabiot e Pavlovic

I tre rinnovi urgenti: Pulisic, Rabiot e Pavlovic

Il proprietario del, ha utilizzato le due settimane di pausa per le Nazionali per affrontare diverse questioni extra sportive, focalizzandosi in particolare sull'importante progetto Skydance che ha richiesto molto del suo tempo. Tuttavia, domani il dirigente americano sarà a Milanello per condividere con la squadra la vigilia del loro ritorno in campo; domenica, inoltre, seguirà il team adove assisterà alla partita contro il. Durante il suo soggiorno milanese, Cardinale intende discutere di vari temi aperti, tra cui i rinnovi di alcuni giocatori chiave.Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha titolato: "Pulisic, Rabiot e Pavlovic: rinnovi urgenti". Questo è sufficiente a chiarire il motivo della visita di, oltre al fatto che presenzierà alla partita con il. Durante l'incontro con il suo team, il presidente diinizierà a discutere il tema dei rinnovi contrattuali. Il contratto discade nel 2027, ma esiste un'opzione di rinnovo: l’ideale sarebbe proporre a tutti e tre i giocatori citati un'estensione contrattuale con un adeguamento salariale. I calciatori sono a conoscenza della situazione e hanno già mostrato apertura verso questa possibilità. Prima della prossima pausa verranno organizzati i primi incontri con i rispettivi agenti. Intanto,è anche impegnato nella selezione del nuovo direttore sportivo e nella questione stadio.