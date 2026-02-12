Verso Pisa-Milan, le possibili scelte di Allegri

Pisa-Milan, le possibili scelte di Allegri: formazione, ballottaggi in difesa e in attacco e le ultime indicazioni dopo la conferenza stampa.

Siamo alla vigilia della sfida tra Pisa e Milan di domani sera, calcio d’inizio alle 20.45. Vediamo ora quelle che potrebbero essere le scelte di mister Massimiliano Allegri in vista del match, tenendo conto anche delle parole da poco pronunciate in conferenza stampa.

Il possibile schieramento e i ballottaggi

Tenendo conto che non c’è ancora stata la rifinitura e non è ancora possibile avere info precise sui giocatori provati da Allegri, proviamo ad indicare l’ossatura di partenza, che dovrebbe essere molto simile a quella scesa in campo a Bologna, e i possibili ballottaggi.

In porta ci sarà Maignan. In difesa primo ballottaggio: sono in quattro per tre posti. De Winter è ormai un titolare e, di conseguenza, ogni settimana Allegri sarà messo in difficoltà nel scegliere chi lasciare fuori tra Pavlovic, Tomori, Gabbia e De Winter. Vista la prova di Bologna, diamo per favorito il trio titolare della scorsa, quindi De Winter, Gabbia e Pavlovic, con Tomori che comunque scalpita per una maglia.

Sugli esterni è più facile stavolta, con Athekame a sostituire l’indisponibile Saelemaekers e il solito ballottaggio sulla sinistra con Bartesaghi che parte in vantaggio su Estupinan.

I tre di centrocampo: sicuri come sempre Modric e Rabiot. Sul centrodestra invece diamo per favorito Fofana, tornato titolare a Bologna dopo due panchine e autore di una prova molto positiva: probabile la riconferma.

In attacco sappiamo che Pulisic ha solo 15 minuti di autonomia e, di conseguenza, si giocano il posto quattro suoi compagni per partire dall’inizio. Nkunku, secondo noi, è il più papabile per partire titolare. Per quanto riguarda gli altri, c’è Leao che sta tornando ad un buon livello di forma: è in leggero vantaggio, ma in ballottaggio con Loftus-Cheek, che potrebbe essere nuovamente adattato in attacco come a Bologna, oppure con Fullkrug, anche se Allegri predilige l’impiego del tedesco come subentrante.

Staremo a vedere che cosa deciderà di fare Allegri, in attesa di novità più precise da Milanello.