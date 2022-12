Milan, Pioli aspetta Florenzi. Si parla di febbraio…

Il Milan dovrà pazientare ancora un altro paio di mesi per rivedere in campo Alessandro Florenzi. Reduce dall'ennesimo brutto infortunio

Redazione Il Milanista

Per rivedere in campo di nuovo Alessandro Florenzi, i tifosi del Milan dovranno pazientare ancora qualche mese. Si perché se inizialmente si era parlato di gennaio, l’ex giallorosso probabilmente ritornerà in campo non prima di febbraio. Ha affrontato un’operazione chirurgica che imponeva ben 5 mesi di recupero, d'altronde.

Ancora due mesi di recupero si rendono necessari per l’entità del suo infortunio durante la 4° di campionato contro il Sassuolo, nello stesso stadio che aveva consegnato lo scudetto al Milan nell'ultima stagione. Per lui si è trattato di un infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Prima di lui rientrerà Zlatan Ibrahimovic, anche lui lontano dal terreno di gioco da diversi mesi. L’obiettivo per il ritorno in campo di Florenzi dovrebbe essere la partita di andata degli Ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Per gli obiettivi del Milan servirà anche il suo contributo per la seconda parte del campionato.

Ovviamente il giocatore scalpita e vorrebbe bruciare i tempi ma difficilmente sarà possibile fare diversamente. L’arrivo di Dest in extremis è stato subordinato proprio a questa spiacevole situazione. All'inizio non si pensava fosse così grave. Tuttavia nel curriculum di Florenzi gli infortuni sono stati molteplici. Prima la rottura del crociato (per ben due volte) poi lesioni al polpaccio e guai al menisco.