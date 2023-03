Mercato Milan – Da Champions! Pioli scatenato: ecco chi vuole comprare

1 di 4

Novità in casa Milan

Stefano Pioli

Il passaggio al prossimo turno di Champions League apre scenari inediti e inaspettati per il Milan di Stefano Pioli. La crisi di gennaio sembra lontana più che mai ed il merito va all'ambiente oltre che ai giocatori che non hanno mai smesso di credere nel progetto tecnico dell'allenatore. Stesso dicasi per la dirigenza che non lo ha mai messo in discussione e a cui adesso Pioli vuole chiedere qualcosa di molto importante per quanto riguarda il calciomercato.

Non ci sono troppi dubbi rispetto al fatto che a questa squadra serva una ribaltone. Non tanto nelle cessioni, quanto invece negli acquisti. Occorre trovare il giusto modo di far conciliare gli aspetti economici con quelli sportivi ma è ovvio che con un passaggio del turno come quello ottenuto contro il Tottenham e una Champions da conquistare - rientrando nei primi 4 - per il prossimo anno, sarà necessario fare i giusti investimenti. Ed è qui che Pioli vorrebbe spingere forte.

Il tecnico rossonero avrebbe in mente una lista molto chiara di calciatori da chiedere al club, a Maldini. E per questo, nelle nostre schede faremo il punto della situazione su tutte quelle che sarebbero le richieste. Iniziamo subito dalla prima per poi scorrerle via via tutte <<<