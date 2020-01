Piatek al Tottenham, è fatta (?): i dettagli dell’operazione

Piatek al Tottenham: i dettagli

MILANO – Dopo la cessione di Mattia Caldara all’Atalanta, Boban e Maldini piazzano un altro colpo in uscita. Secondo quanto rivelato in primis dal The Sun, autorevole testata britannica, e secondo quanto poi confermato da SkySport e SportMediaset, Krzysztof Piatek diventerà presto un nuovo calciatore del Tottenham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro (con i bonus si potrebbe arrivare anche a qualcosa in più), con l’attaccante polacco che firmerà un contratto di tre anni e mezzo. Nelle ultime ore si è fatta strada la voce di possibili visite mediche fissate già nelle prossime 40 ore. CLICCA QUI>Intanto, la Gazzetta rilancia: panchina del Milan ad Allegri!