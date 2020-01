Ag. Caldara: “Ringraziamo il Milan, Mattia voleva tornare a casa”

Caldara, le parole dell’agente

MILANO – Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, si è così espresso a “Calciomercato – L’originale” in onda su SkySport sul passaggio del suo assistito all’Atalanta: “La scelta di Mattia era chiara perché rientra a casa e in famiglia. Il Milan, invece, ha capito le esigenze di Mattia di ricominciare dove lo conoscevano tutti quindi ringraziamo i rossoneri per aver capito la volontà del giocatore. Mattia non è stato fortunato nella sua avventura rossonera, l’arrivo all’Atalanta sarà un passo importante per ripartire e trovare continuità. Il Milan potrà recuperare il valore del giocatore”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live