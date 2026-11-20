Carlo Pellegatti ha nuovamente discusso della possibilità che Endrick diventi un giocatore del Milan a partire da gennaio

Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha nuovamente affrontato l'ipotetica situazione in cui Endrick potrebbe unirsi al Milan nel mese di gennaio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

“Su Endrick è presente anche l'interesse della Roma, mentre il Milan sarebbe pronto a offrire la somma richiesta daFlorentino. Le informazioni che ho ricevuto questa mattina indicano che Mourinho promette che avrà maggiori opportunità al Real, poiché è considerato la prima riserva dei campioni in attacco. Vedremo se queste condizioni basteranno a persuadere Endrick, ma voglio anche sottolineare che il Milan sta dialogando con il suo entourage, il quale è insoddisfatto del poco spazio che sta ricevendo in termini di minuti giocati”.