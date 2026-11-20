Non solo acquisti: il Milan si sta impegnando anche per pianificare le operazioni in uscita a gennaio

Il Milan sarà attivo il prossimo gennaio non solo per gli arrivi, ma anche per le partenze. Ci sono infatti vari giocatori da sistemare, tra cessioni temporanee e trasferimenti permanenti. Riguardo alle strategie del club rossonero, i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno riportato questa mattina il titolo "Gennaio in uscita. Ecco le manovre", offrendo una panoramica della situazione attuale.

Oltre a Comotto e Camarda, pronti a partire in prestito, potrebbero (e dovrebbero) varcare i confini di Milanello anche Pervis Estupinan, con sei mesi di ritardo rispetto a questa estate, e Ruben Loftus-Cheek, il cui nome è stato principalmente associato al Besiktas in Turchia.