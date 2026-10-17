Il Milan ritrova entusiasmo dopo il netto 4-0 sul campo del Salisburgo. Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi sulle scelte di Ruben Amorim, sulle risposte di alcuni giocatori e sulla prova di Francesco Camarda.

Pellegatti: “Una partita disintossicante”

“Partita disintossicante dopo la prestazione del Sassuolo. Attenzione, ci voleva anche per l'allenatore Amorim, che ha messo in campo una formazione molto coraggiosa. Ieri abbiamo detto: coraggioso o imprudente? No, coraggioso, perché hanno risposto tutti molto, molto bene”.

Tomori e Loftus-Cheek, promossi dopo Salisburgo

“Sono contento perché il Milan poi ha ritrovato dei giocatori che erano fuori ritmo. Tomori ha giocato una bella partita, Loftus-Cheek ha giocato una bella partita. Sono contento”.

Camarda, il messaggio di Pellegatti

“Camarda è quello forse che ha fatto più fatica, ma signori, bisogna avere pazienza con Camarda”.