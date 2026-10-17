Il parere di Riccardo Trevisani su Luka Modric

Durante il suo abituale incontro con la rubrica per Fantacalcio. it, il giornalista di Mediasetha espresso le sue considerazioni riguardoc e il suo ruolo nella nuova squadra del Milan guidata da Ruben Amorim:

“Se dovessi descrivere un Milan ideale, direi che potrei farne a meno di Modric. Piuttosto che schierarlo fin dall'inizio e sostituirlo al 60° minuto con il punteggio di 0-0 decidendo il match nell'ultima mezz'ora, potrei optare per farlo entrare nella seconda metà della partita. Questa rappresenterebbe una prima opzione. L'altra possibilità è che stia cercando l'assetto giusto, e con Modric in un centrocampo a due risulta difficile trovare il giusto equilibrio. Di conseguenza, è necessario adottare un centrocampo a tre, altrimenti diventa notevolmente complesso schierare Modric a centrocampo. Il Milan deve individuare delle strategie, in una partita basata sul possesso in cui si abbassa di più; in queste situazioni più tranquille, Modric può anche giocare per l'intera gara. In altri incontri, dove c'è maggiore intensità, come nel caso del Sassuolo, una squadra che crea pressione e squilibra, potresti prendere in considerazione l'idea di rinunciare a Modric”.