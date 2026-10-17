L’ex tecnico del Milan torna a parlare della sua esperienza durante la scorsa stagione
Il tecnico portoghese Sergio Conceiçao riflette sull'esperienza che ha vissuto per un certo periodo alla guida del MilanIn conclusione, l'esperienza di Sergio Conceiçao al Milan può essere valutata in modo favorevole: in breve tempo ha conquistato una Supercoppa Italiana che sembrava impossibile e in pochi mesi ha condotto il Diavolo alla finale di Coppa Italia, anche se non è riuscito a vincerla. Infatti, l'impressione che emerge dall'intervista rilasciata dall'allenatore portoghese alla Gazzetta dello Sport questa mattina è quella di non avere rimpianti riguardo ai mesi trascorsi a Milanello.
Le parole di Sergio Conceiçao nel rievocare la sua esperienza come tecnico del Milan: "Sfortunatamente, ogni allenatore necessita di un certo tipo di supporto da parte della società, altrimenti diventa complicato mantenere credibilità con i giocatori. Si può dire che al Milan, in quel periodo, non vi erano le condizioni ottimali. Non rimpiango quei sei mesi, vincere la Supercoppa e raggiungere la finale di Coppa Italia superando Roma e Inter è stato incredibile. Anzi, mi fa ancora male aver perso quella finale contro Bologna. "
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