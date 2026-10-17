Il tecnico portoghese Sergio Conceiçao riflette sull'esperienza che ha vissuto per un certo periodo alla guida del Milan

In conclusione, l'esperienza dial Milan può essere valutata in modo favorevole: in breve tempo ha conquistato unache sembrava impossibile e in pochi mesi ha condotto il Diavolo alla finale di Coppa Italia, anche se non è riuscito a vincerla. Infatti, l'impressione che emerge dall'intervista rilasciata dall'allenatore portoghese alla Gazzetta dello Sport questa mattina è quella di non avere rimpianti riguardo ai mesi trascorsi a Milanello.

Le parole di Sergio Conceiçao nel rievocare la sua esperienza come tecnico del Milan: "Sfortunatamente, ogni allenatore necessita di un certo tipo di supporto da parte della società, altrimenti diventa complicato mantenere credibilità con i giocatori. Si può dire che al Milan, in quel periodo, non vi erano le condizioni ottimali. Non rimpiango quei sei mesi, vincere la Supercoppa e raggiungere la finale di Coppa Italia superando Roma e Inter è stato incredibile. Anzi, mi fa ancora male aver perso quella finale contro Bologna. "