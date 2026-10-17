L'approccio alla gara di domani contro l'Atalanta a San Siro, si preannuncia essere un po' diverso per il Milan. Infatti, i rossoneri hanno dovuto attendere fino alla mattina di venerdì (ieri) per tornare in Italia dopo la vittoria in Austria contro il Salisburgo. Una volta atterrati a Milano, l’allenatore Ruben Amorim e il suo staff hanno deciso di concedere un pomeriggio libero alla squadra, che si ritroverà solo questa mattina presso il centro sportivo di Milanello per prepararsi alla partita contro la Dea di Maurizio Sarri, che si giocherà, come menzionato, domani alle 18.

Chukwueze ci sarà

Per quanto riguarda i giocatori a disposizione di, salvo nuove informazioni nel corso della giornata, il tecnico potrà contare completamente su Samuel Chukwueze, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il nigeriano era partito per, ma è rimasto in panchina per l’intera partita per motivi precauzionali a causa di un lieve affaticamento muscolare. L’allerta è rientrata e il calciatore è pronto per scendere in campo. Pertanto, gli assenti del Milan saranno tre: