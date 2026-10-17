L’esterno del Milan ci sarà in occasione della gara contro l’Atalanta di Maurizio Sarri
L'approccio alla gara di domani contro l'Atalanta a San Siro, si preannuncia essere un po' diverso per il Milan. Infatti, i rossoneri hanno dovuto attendere fino alla mattina di venerdì (ieri) per tornare in Italia dopo la vittoria in Austria contro il Salisburgo. Una volta atterrati a Milano, l’allenatore Ruben Amorim e il suo staff hanno deciso di concedere un pomeriggio libero alla squadra, che si ritroverà solo questa mattina presso il centro sportivo di Milanello per prepararsi alla partita contro la Dea di Maurizio Sarri, che si giocherà, come menzionato, domani alle 18.
Chukwueze ci saràPer quanto riguarda i giocatori a disposizione di Ruben Amorim, salvo nuove informazioni nel corso della giornata, il tecnico potrà contare completamente su Samuel Chukwueze, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il nigeriano era partito per Salisburgo, ma è rimasto in panchina per l’intera partita per motivi precauzionali a causa di un lieve affaticamento muscolare. L’allerta è rientrata e il calciatore è pronto per scendere in campo. Pertanto, gli assenti del Milan saranno tre: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Modrić torna titolare, le scelte di Amorim
News Milan
Milan, niente conferenza stampa per Amorim: salta anche l’appuntamento prima dell’Udinese
News Milan
Pellegatti esalta il Milan dopo il poker: “Amorim coraggioso, bisogna avere pazienza con Camarda”
News Milan
Modric non è più così irrinunciabile? Il punto
News Milan
Mercato Milan, Spuntano nuovi nomi per la difesa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti