Milan News – Pedullà chiarissimo su Fonseca: “Posso dirvi che…”

La prossima gara di San Siro tra Milan e Juventus segnerà un'importante snodo della stagione, soprattutto in chiave rossonera. Se infatti da una parte ci sarà una Juve prova di alcuni big come Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz oltre che dei lungodegenti Cabal, Bremer e Milik ma comunque in zone alte di classifica, dall'altra c'è un Milan che ha già messo troppa distanza tra sé e le prime della classe. Il big match, dunque, sarà fondamentale per i rossoneri e per Fonseca. E proprio su questo si è espresso il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: ecco le sue parole <<<