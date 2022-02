News Milan \ Pedullà avvisa: “Maldini non ha tanto tempo per scegliere”

Grandissima occasione gettata alle ortiche dalla squadra di Pioli. L'amaro pareggio contro la Salernitana, non permette ai rossoneri di allungare sui cugini nerazzurri.

La squadra di Inzaghi avrà ora la chance di tornare in vetta. Troppo poco lucidi sotto porta e distratti in difesa per poter sperare di avere la meglio sui granata, più agguerriti che mai nel proprio stadio.