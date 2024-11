Milan News – Pazzia di mercato: “Scambio tra Reijnders e…”

Il calciomercato continua a tenere banco in casa Milan, tra news a sorpresa e indiscrezioni di ogni tipo. E, come al solito, noi facciamo il punto sulle ultime notizie di casa rossonera con la nostra consueta raffica di mercato, in cui abbiamo racchiuso in un unico pezzo tutte le novità più importanti e anche qualche indiscrezione veramente clamorosa. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la carrellata di flash news, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: iniziamo con la prima <<<