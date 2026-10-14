Il centrale dei rossoneri ha rinnovato fino al 2031; ora mancano Rabiot e Pulisic per i prolungamenti di contratto
Ieri Strahinja Pavlovic ha esteso il suo accordo con il Milan fino al 2031. Ci si aspetta l’ufficializzazione in giornataNella giornata di ieri, Strahinja Pavlovic si è recato a Casa Milan, dove ha firmato il nuovo contratto con il club rossonero: la durata dell'accordo è stata prorogata dall'estate del 2028 all'estate del 2031, con un’opzione per un prolungamento annuale. Questo è stato riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che ha anche fatto sapere che l'ufficialità è attesa quest'oggi.
Tuttavia, quello del difensore serbo è solo il primo di diversi rinnovi che il Milan prevede di annunciare nelle prossime settimane: dopo Pavlovic, che interverrà in conferenza stampa stasera insieme a Ruben Amorim in vista della partita di domani contro il Salisburgo (sua ex squadra), il club di via Aldo Rossi ha intenzione di procedere rapidamente anche con i prolungamenti per Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Nel 2027 scadranno anche i contratti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ma al momento non ci sono notizie su un possibile rinnovo per loro.
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