Ieri Strahinja Pavlovic ha esteso il suo accordo con il Milan fino al 2031. Ci si aspetta l’ufficializzazione in giornata

Nella giornata di ieri,si è recato a Casa Milan, dove ha firmato il nuovo contratto con il club rossonero: la durata dell'accordo è stata prorogata dall'estate del 2028 all'estate del 2031, con un’opzione per un prolungamento annuale. Questo è stato riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che ha anche fatto sapere che l'ufficialità è attesa quest'oggi.

Tuttavia, quello del difensore serbo è solo il primo di diversi rinnovi che il Milan prevede di annunciare nelle prossime settimane: dopo Pavlovic, che interverrà in conferenza stampa stasera insieme a Ruben Amorim in vista della partita di domani contro il Salisburgo (sua ex squadra), il club di via Aldo Rossi ha intenzione di procedere rapidamente anche con i prolungamenti per Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Nel 2027 scadranno anche i contratti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ma al momento non ci sono notizie su un possibile rinnovo per loro.