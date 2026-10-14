Ieri, Alexis Saelemaekers ha subito un intervento chirurgico per il suo infortunio alla caviglia ad Amsterdam. Il periodo necessario per il recupero sarà di almeno cinque mesi

"Caviglia destra ko: Saelemaekers operato. Fuori almeno 5 mesi": questo è il titolo che La Gazzetta dello Sport ha scelto per oggi, sottolineando che, ieri,ha ricevuto un'operazione alla caviglia infortunata ad Amsterdam. L'operazione è andata a buon fine, come confermato anche dalsul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica che oggi, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers ha subito un intervento chirurgico alla caviglia destra. Il procedimento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, condotto dal Dr. Gino Kerkhoffs con la presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e Diego Mantovani del team medico del Milan, è stato eseguito con successo".

Purtroppo, i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi, poiché ci si attende un periodo di non meno di cinque mesi: "Le buone notizie finiscono qui: per il completo recupero e il successivo ritorno all'attività, Alexis e il Milan dovranno pazientare a lungo. Cinque mesi, almeno: ciò significa che il giocatore non sarà disponibile fino a marzo. Una mancanza rilevante, vista l'esperienza e le potenzialità del belga", riporta questa mattina La Rosea.