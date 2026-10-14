Amorim ha perso due pezzi importanti della scacchiera: Gabbia e Saelemaekers hanno rimediato due infortuni lunghi da smaltire
Ieri, Alexis Saelemaekers ha subito un intervento chirurgico per il suo infortunio alla caviglia ad Amsterdam. Il periodo necessario per il recupero sarà di almeno cinque mesi"Caviglia destra ko: Saelemaekers operato. Fuori almeno 5 mesi": questo è il titolo che La Gazzetta dello Sport ha scelto per oggi, sottolineando che, ieri, Alexis Saelemaekers ha ricevuto un'operazione alla caviglia infortunata ad Amsterdam. L'operazione è andata a buon fine, come confermato anche dal Milan sul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica che oggi, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers ha subito un intervento chirurgico alla caviglia destra. Il procedimento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, condotto dal Dr. Gino Kerkhoffs con la presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e Diego Mantovani del team medico del Milan, è stato eseguito con successo".
Purtroppo, i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi, poiché ci si attende un periodo di non meno di cinque mesi: "Le buone notizie finiscono qui: per il completo recupero e il successivo ritorno all'attività, Alexis e il Milan dovranno pazientare a lungo. Cinque mesi, almeno: ciò significa che il giocatore non sarà disponibile fino a marzo. Una mancanza rilevante, vista l'esperienza e le potenzialità del belga", riporta questa mattina La Rosea.
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