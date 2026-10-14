Domani sera il Milan tornerà sui campi dell’Europa League contro il Salisburgo
Domani sera, contro il Salisburgo, Ruben Amorim prevede un ampio turnover, concedendo così un turno di riposo a numerosi titolariDopo il pareggio di 1-1 contro il Sassuolo in campionato, il Milan scenderà di nuovo in campo domani sera a Salisburgo per il match della seconda giornata di Europa League. In preparazione a questo incontro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, Ruben Amorim ha deciso di effettuare un ampio turnover: in difesa, per esempio, Fikayo Tomori dovrebbe fare il suo esordio in questa stagione, mentre Ardon Jashari avrà probabilmente l'opportunità di giocare a centrocampo, e Francesco Camarda dovrebbe trovare spazio in attacco. Inoltre, Davide Bartesaghi dovrebbe prendere una maglia da titolare sulla fascia sinistra, Yunus Musah a centrocampo, mentre Alphadjo Cisse e Omari Hutchinson si posizioneranno sulla trequarti. Amorim offrirà dei minuti anche a Christian Comotto, che dovrebbe entrare in gioco a partita in corso, ma non partirà dall’inizio.
Ecco il programma odierno del Milan in vista della partita di Europa League contro il Salisburgo:
11. 15 Allenamento di rifinitura a Milanello
16. 30 Partenza dall'aeroporto di Malpensa per Salisburgo
18. 30 Conferenza stampa alla RedBull Arena con mister Ruben Amorim e Strahinja Pavlovic, importante ex del match.
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