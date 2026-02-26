Milan, Gabbia rimane a parte: le ultime dai campi

Matteo Gabbia non ha ancora ripreso gli allenamenti in gruppo a causa di alcuni fastidi alla coscia: in dubbio per la Cremonese

Il Milan ha continuato oggi a Milanello il suo allenamento in preparazione alla partita di domenica alle 12.30 contro la Cremonese. Matteo Gabbia, che poco prima della partita contro il Parma di qualche giorno fa aveva accusato un fastidio al flessore durante il riscaldamento, ha svolto anche oggi un lavoro individuale e quindi la sua presenza nella lista dei convocati di Allegri per Cremona è molto incerta.

Gli altri membri della squadra rossonera, invece, si sono suddivisi tra campo e palestra. Così sale la possibilità di vedere De Winter tra i titolari di domenica. Allegri monitora ogni giorno i suoi giocatori per valutare chi potrà essere convocato.