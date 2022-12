Milan, osservati speciali: Stefano Pioli studia alcuni dei suoi a Dubai

Ritiro importante anche per capire le sorti di alcuni giocatori che finora non hanno spiccato. Pioli li osserverà durante le amichevoli...

Redazione Il Milanista

L’amichevole in programma per oggi contro i Gunners servirà a Stefano Pioliper analizzare alcune situazioni dubbie. Sarà importante, in particolar modo, capire la qualità di giocatori come Aster Vranckx, Malick Thiaw e Yacine Adli che ancora non hanno trovato il loro equilibrio in rossonero.

Finora impiegati poco, la società dovrà prendere una decisione e capire l'effettiva riuscita degli investimenti fatti in estate. Il trequartista francese di origini algerine Adli non ha lasciato il segno finora. Prova positiva nella sgambata di Milanello la scorsa settimana contro il Lumezzane. Ma di certo non basterà per convincere Pioli al 100%. Per lui diversi i club interessati già per prenderlo in prestito a gennaio. Se dovesse chiedere la cessione, la società potrebbero venirgli incontro. La decisione verrà presa al ritorno dal mini ritiro invernale di Dubai. Spetterà a lui l'ultima parola.

Discorso analogo per Vranckx e Thiaw. Il primo è costato ben dodici milioni quest'estate per riscattarlo dal Wolfsburg. Giovane, a quanto pare interessante e versatile. Primi mesi milanisti deludenti anche per l'ex Liverpool. Alcuni guai fisici lo hanno tenuto fuori dal campo ma le cose non sono cambiate di molto anche quando ha recuperato. Dunque questi giorni in ritiro saranno comunque un primo test per cercare di intuire la direzione del futuro di questi giocatori da gennaio in poi.