Milan, osserva il Napoli: come sta la difesa azzurra?

Uno dei punti di forza della squadra di Luciano Spallettiè senza dubbio la difesa. E lo ha ampiamente dimostrato in questa prima parte della stagione. I cinque gol subiti a novembre in 4 partite hanno dimostrato che la squadra un po’ ha accusato l’assenza pesante del kosovaro Amir Rrahmani. Il difensore è ai box da quasi due mesi (dal match in casa della Cremonese dello scorso 9 ottobre) e probabilmente non lo vedremo in campo nemmeno nella sfida contro l’Inter in programma a San Siro il 4 gennaio. Anche se al suo rientro non manca molto ma sta ancora facendo i conti con i postumi dell’infortunio. Assieme a Kim Min-jae (grande colpo di mercato messo a segno quest’estate) sono due punti fondamentali per mister Spalletti. Il punto è che anche il sudcoreano non è al 100%.