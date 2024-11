Osimhen al Milan? Bomba di calciomercato: annuncio da brividi! / News

Quello di Victor Osimhen è un nome che è circolato in ambiente Milan già nelle fasi finali dell'ultimo calciomercato estivo. L'attaccante era in uscita dal Napoli e alla ricerca di una nuova sistemazione. Alla fine si è trasferito al Galatasaray, che però sarà solo una tappa di passaggio per il centravanti nigeriano. Incalzato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio proprio sull'idea Osimhen per il Milan, qualche tempo fa Ibrahimovic ha risposto con un sorriso. E adesso stanno circolando nuove indiscrezioni che parlano del futuro dell'attaccante classe '98, con una suggestione clamorosa che lo accosta nuovamente al Milan: ecco tutti i dettagli <<<