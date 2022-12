Milan, occhio alle prossime mosse dell’Inter anche in ottica Supercoppa

Il Milan osserva le prossime mosse di mercato dell'Inter. I nerazzurri potrebbero perdere diverse pedine a partire da gennaio per fare cassa

Attenzione ai movimenti che arrivano dall’altra parte del Naviglio. Notizie di una possibile partenza di Denzel Dumfries già a gennaio, che quindi potrebbe non esserci per la Supercoppa Italiana contro il Milan. Il suo valore sta aumentando anche grazie alle belle prestazioni con la maglia Orange: si parlerebbe di una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Se il Chelsea o il Manchester United fossero disposti a fare questo investimento sarebbe davvero difficile dire di no. Per Simone Inzaghi è però un intoccabile. E il giocatore stesso sarebbe contento di rimanere a Milano.

In linea generale l’Inter in difesa è in una fase di ristrutturazione. Resta da sbrogliare il nodo Milan Skriniar, il tema rinnovo per Stefan De Vrij e il riscatto di Federico Acerbi dalla Lazio, tema delicato.

Anche Alessandro Bastoni non è considerato un giocatore incedibile: contratto in scadenza nel 2024 per lui. Potrebbe già partire tra sei mesi. Pensando alla difesa che verrà, il club nerazzurro avrebbe puntato Josko Gvardiol. Il croato classe 2002 milita al Lipsia. Sono tante le big europee che lo starebbero corteggiando. Il prezzo del suo cartellino potrebbe però essere inarrivabile per le tasche di Marotta e Ausilio. Il piano B a Gvardiol potrebbe chiamarsi Piero Hincapié. Il difensore centrale ecuadoriano in forza al Bayer Leverkusen vale al momento 30 milioni di euro. E il Tottenham spingerà per sorpassare l'Inter nella trattativa.