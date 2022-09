L’alternativa a Skriniar è un centrale rossonero, il PSG spaventa i tifosi

Stando alle ultime notizie di mercato il PSG avrebbe messo gli occhi su Kalulu, tenendolo in considerazione per la prossima sessione

La dirigenza rossonera è pronta a blindare i propri gioielli da eventuali offerte milionarie dei top club europei. Uno tra tutti è senza dubbio Pierre Kalulu. Il centrale ha un contratto che va in scadenza nel giugno 2025, quindi c’è più tempo per negoziare. Tuttavia, Maldini e Massara contano di riuscire a firmare il rinnovo in questi mesi. L’obiettivo è prolungare fino al 2027 come hanno già fatto, ad esempio, Fikayo Tomori e Sandro Tonali.