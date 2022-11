Milan: occhio al mercato. Si apre la pista Luis Alberto

Il Milan lavora per trovare soluzioni a centrocampo in vista della corsa scudetto. Ipotesi di Luis Alberto che potrebbe lasciare Roma a breve

Redazione Il Milanista

Sirene da Roma: nel caso Luis Alberto si potrebbe infilare anche il Milan. Sì, perché il numero 10 biancoceleste vorrebbe lasciare la Capitale già a gennaio. L'agente ha affermato che il giocatore a Roma non è più a suo agio ed è in cerca di una soluzione adeguata. Miguel Alfaro si fa quindi portavoce della voglia del calciatore di cambiare aria e non essere messo da parte. Nonostante la sua età non proprio giovanissima Luis Alberto intende continuare a giocare ancora per diversi anni.

Probabilmente il suo futuro sarà in Spagna, meta a lui molto gradita, dove è corteggiato da Cadice, Villareal e Siviglia (con cui si valuta un possibile scambio con Oliver Torres). Anche il Bayern Monaco starebbe tenendo d'occhio la situazione con interesse. A questa lista potrebbe però aggiungersi proprio il Milan, a caccia di rinforzi per la corsa scudetto dove per ora sembra favorito il Napoli di Spalletti.

Non entusiasti del rendimento di Charles De Ketelaere, i rossoneri cercherebbero elementi in entrata proprio a centrocampo (si fa largo l'idea Okafor ma il suo valore avrebbe già superato i 35 milioni di euro). Per portare il talento spagnolo a Milano la cifra si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro. Viste le circostanze la richiesta economica di Lotito potrebbe però probabilmente anche abbassarsi.