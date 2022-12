Milan, l’obiettivo Armando Broja si allontana. Brutto infortunio per lui

Il difensore Ezri Konsa si scontra con lui e il ginocchio si gira del tutto a seguito dell'impatto. L'attaccante dei Blues cercando di rubare palla all'avversario finisce a terra in maniera scomposta. Urli immediati che si sentono nettamente dai microfoni dei cronisti allo stadio. I soccorsi sono stati immediati ed è stato allontanato in barella dal campo. Il suo rientro non sarà facilE. Al momento il club londinese non ha pubblicato nessun comunicato ufficiale sui suoi canali.

Tuttavia il 21enne non sarà a disposizione per diverso tempo. Problema al ginocchio destro per lui. Per ora lo staff medico non si sbilancia sul suo rientro. A seguito degli accertamenti, il Milanvaluterà se mantenere vivo l'interesse o meno. Al momento le sensazioni non sono buone e pare che la stagione sia compromessa. Le intenzioni del ragazzo erano quelle di lasciare Londra per trovare maggiore continuità e minutaggio altrove. Il suo profilo piace anche a De Laurentiis ed era stato accostato al Napoli durante l'ultima sessione di mercato estiva.