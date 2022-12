Qui Milanello – Diavolo già al lavoro stamattina, nel pomeriggio si replica

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

"Da poco atterrata a Dubai per la tournée invernale in preparazione della seconda parte di stagione, la squadra nel pomeriggio è già scesa in campo al Dubai Police Club Stadium per svolgere il primo allenamento. REPORT: Dopo il risveglio muscolare e alcuni esercizi atletici, i rossoneri hanno effettuato una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine posizionate agli angoli della porta principale. Dopodiché, divisi in gruppi, spazio a degli allunghi e a una esercitazione dedicata al possesso palla. Poi per un blocco di giocatori nuova fase tecnica con passaggi e tiri, per l'altro fase tattica. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno svolto un loro lavoro personalizzato.