News Milan – Maldini punta un gigante: “E’ una macchina da gol”

Il parco attaccanti del Milan, al momento, è il reparto che più sta deludendo. Pioli infatti non ha mai potuto affidarsi completamente alle sue punte, le quali, per vari motivi, non sono mai state a disposizione tutte insieme.

Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara studiano varie piste per risolvere questo problema, che potrebbe mettere un freno al decollo definitivo del Diavolo.

Per gennaio il duo di mercato rossonero valuterà attentamente le condizioni e i numeri di Ibra, Giroud e Pellegri. E in base a questi si deciderà il da farsi. Lucca è un nome caldo, ma il dubbio se sia già pronto per il grande salto esiste, eccome! In queste ore è giunta alla nostra redazione un'indiscrezione circa un interesse del Milan per un attaccante che ha dei numeri pazzeschi<<<