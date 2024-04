News Milan – Nuovo allenatore, Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Mi risulta che…”

Il cambio in panchina è ormai cosa scontata in casa Milan , con Pioli che a fine stagione saluterà il club rossonero. Ora c'è solo da capire su chi ricadrà la scelta della proprietà e della dirigenza del Diavolo. A fare il punto della situazione, rivelando anche grosse news in merito, è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport. Ecco quanto rivelato dal giornalista.

"L'identikit non è quello di un accentratore, ma di un allenatore che condivida le strategie del club. Non mi risultano Galtier o Gallardo. Fonseca è stato valutato, ma non convince a pieno il Milan. E' invece vero di Lopetegui, è un nome che è stato assolutamente sondato più volte e anche incontrato ma non da Ibrahimovic. Piace ai rossoneri per la sua metodologia, ma anche perché non ha fatto subito particolari richieste di mercato. Lopetegui sposerebbe la filosofia del club e accetterebbe un contratto di 4 milioni all'anno per 2 o 3 anni. Ha messo in stand-by il West Ham che gli offre molto di più proprio perché vuole aspettare il Milan. Ma chi decide saranno Cardinale e Ibrahimovic e non so se Lopetegui scaldi la proprietà e Zlatan. Credo che loro vogliano un profilo di maggiore appeal rispetto a quello di Lopetegui". E allora occhio, perché Di Marzio ha rivelato chi ci sarebbe veramente nel mirino di Cardinale e soprattutto Ibrahimovic per la panchina del Milan <<<