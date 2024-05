News Milan / Nuovo allenatore, Sky dà l’annuncio in diretta: “Sappiamo che…”

La ricerca del nuovo allenatore che sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del Milan prosegue senza sosta. Tanti i nomi avvicinati e accostati al club rossonero, ma adesso stiamo arrivando inesorabilmente alla resa dei conti definitiva. Julen Lopetegui è praticamente sfumato dopo la nettissima presa di posizione dei tifosi milanisti, che ha colpito (e in parte anche influenzato) i vertici rossoneri. Ora però bisogna stringere e trovare la soluzione: il Milan ha bisogno di aprire presto il nuovo ciclo, anche in vista del calciomercato estivo che si avvicina.

Detto di Lopetegui, al quale rimangono pochissime possibilità di spuntarla nella corsa alla panchina rossonera, Ibrahimovic e soci ora sono concentrati sul non sbagliare il nome sul quale puntare. Quella della prossima guida tecnica è infatti una decisione già cruciale, assolutamente da non fallire. Della questione è tornato a parlare anche Sky Sport che poco fa ha rivelato le ultime news sul nuovo allenatore del Milan in diretta TV <<<