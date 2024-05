Milan, news folle! Clamoroso colpo di scena in panchina: “Pare che…”

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, si sta facendo sempre più concreta e forte la candidatura di Paulo Fonseca per la panchina del Milan. Stando alle ultime news infatti, il tecnico portoghese sarebbe in pole position per diventare il nuovo allenatore del Milan, con Sergio Conceicao ormai ampiamente superato. Bisogna però attendere il finale di stagione, visto che entrambi hanno degli appuntamenti importanti prima di delineare il loro futuro. E in questo momento di attesa, attenzione anche alle possibili sorprese. Più di qualcuno infatti sottolinea come il Milan starebbe lavorando sotto traccia e lontano dai riflettori per un Mister X di cui non si è mai parlato o comunque fuori dai radar in questo momento. E, proprio a tal proposito, poco fa è arrivato un clamoroso annuncio a sorpresa che potrebbe cambiare di nuovo ogni scenario per la panchina del Milan <<<