Milan-Conte, Brambati sgancia la bomba in diretta: “Mi hanno detto che…” | News

Diciamocelo francamente: a pochi interessano le ultime partite di campionato che il Milan dovrà affrontare prima di chiudere definitivamente questa stagione. C'è poco, pochissimo da giocarsi, purtroppo. E anche un big match come Juventus-Milan perde di peso e di significato in questo momento. Certo, c'è un secondo posto da difendere e blindare, ma ormai la stagione è andata e la sostanza - in ogni caso - non cambierà. Al contrario, le attenzioni di tutti in questo momento sono puntate sul destino della panchina rossonera e su quello che sarà il nuovo allenatore del Milan. Con buona pace di un classico del calcio italiano come Juve-Milan, l'ultimo grande appuntamento di Pioli alla guida dei rossoneri.