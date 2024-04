Nuovo allenatore, arriva l’annuncio a sorpresa: “Al Milan piace…” | News

Siamo quasi arrivati al momento della verità, del dentro o fuori definitivo. Stefano Pioli , nel giro di pochi giorni, si giocherà la panchina rossonera e - dunque - il suo futuro al Milan . La partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma sarà determinante da questo punto di vista. Un'eventuale eliminazione potrebbe risultare fatale per Pioli , ma anche il derby di ritorno avrà un peso specifico molto rilevante vista l'importanza della partita, quello che potrebbe rappresentare e i trascorsi nella stracittadina contro i nerazzurri di Inzaghi. Insomma, in pochi giorni potrebbe definirsi il destino dell'attuale tecnico rossonero.

Nel frattempo, sappiamo che il Milan si sta già guardando attorno, valutando il profilo di diversi allenatori proprio in vista del possibile cambio in panchina. E, tra i tanti nomi usciti in queste settimane, ora ne è spuntato uno a sorpresa completamente nuovo e decisamente interessante <<<