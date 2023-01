Milan, nuove destinazioni per Lazetic? E su rinnovi e partenze…

Il Milan è impegnato sul fronte mercato. Manovre in uscita e rinnovi sono i temi caldi a tenere banco in Via Aldo Rossi. Rinnovo Giroud?

Difficile vederlo ancora in Primavera. Tra i club interessati ci sarebbe la Sampdoria -dove avrebbe più spazio sotto la guida dell'ex biancoceleste Dejan Stankovic- ma anche la Cremonese e due club di Serie B (Reggina e Cagliari). Qualche timido sondaggio proviene anche da alcune società olandesi. Ma per il momento nulla di concreto. Il classe 2004 non è ancora sufficientemente maturo secondo Pioli. E almeno fino a giugno è quasi certo che il suo futuro sarà lontano da Milano. Nel mentre il tecnico parmigiano fa degli "esperimenti" in mezzo al campo e starebbe pensando di spostare Aster Vranckx come trequartista box to box. Il belga potrebbe diventare l'uomo in più per Stefano Pioli. Il giocatore - usato finora col contagocce - in questa seconda parte di stagione potrebbe essere impiegato maggiormente negli schemi tattici rossoneri. Chissà che si riveli una soluzione valida e vincente.