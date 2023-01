Calciomercato Milan / Sky parla di un colpo a sorpresa: “Maldini vuole…” | News

Le news di calciomercato continuano a impazzare in casa Milan, con il club rossonero che starebbe lavorando su diversi tavoli contemporaneamente. Sia per il presente (con i rinnovi e il mercato di gennaio in corso) sia in prospettiva futura. Per l'immediato, i temi caldi sono quelli legati ai prolungamenti (Bennacer fatto, si lavora per Giroud e soprattutto Rafael Leao) e a qualche possibile colpo in entrata. Maldini tiene gli occhi aperti, alla ricerca di occasioni.