Milan, nuova mira rossonera: Lois Openda. Si studia per il dopo Ibra

Tanti i nomi che circolano in Via Aldo Rossi. Da Broja a Ziyech fino ad arrivare a Lois Openda, del Lens. Giovane interessante per il Milan

Occhi puntati su Lois Openda. Il Milan sta studiando diversi profili soprattutto in attacco in ottica futura (e non solo). Si tratterebbe di un giovane interessante. Finito nell'orbita di Maldini e Massara che pensano già al dopo Ibrahimovic. In realtà non si tratta di un nuovo nome in Via Aldo Rossi. Il Milan sarebbe sulle sue tracce da qualche anno. Prometteva bene già con la maglia del Vitesse e adesso milita al Lens (7 centri all'attivo per lui): il club ha 10 milioni per il suo acquisto a titolo definitivo lo scorso luglio.